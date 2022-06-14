Краевое правительство утвердило дорожную карту развития Верхнекамья

В Пермском крае принят план мероприятий по развитию Березниковско-Соликамской агломерации на период до 2025 года. Соответствующий документ утвержден на заседании регионального Правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.Как рассказали в Минпромторге Прикамья, дорожная карта разработана для актуализации подходов к развитию территории с учетом ее не использованных промышленных и экономических возможностей для региона и страны. В частности, план предполагает организацию благоприятной и привлекательной среды для молодых и трудоспособных граждан, сохранения и развития кадрового потенциала Березников, Соликамска и других поселений, а также поиск дополнительных возможностей улучшения городской среды.Планируется, что в рамках дорожной карты для развития промышленности будут проведены семинары и встречи по мерам поддержки бизнеса, расширению его экспортного потенциала, вовлечению в промкооперацию и повышению производительности труда в рамках одноименного нацпроекта. Также предусмотрена проработка возможности открытия в агломерации магазинов крупных торговых сетей, занимающихся стройматериалами, и известных предприятий общественного питания. Кадровые вопросы будут решаться с помощью составления реестра потребностей местных компаний в трудовых ресурсах и проведения ярмарок вакансий. Также бизнес Верхнекамья планируется привлекать к участию в выставке «Образование и карьера», а ссузы – в чемпионатах Worldskills. Кроме этого, работа будет вестись по организации целевого набора, содействию безработным в открытии своего дела, развитию служб занятости и других мер.В рамках блока «Медицина» дорожной картой предусмотрены строительство и капремонт детских и взрослых больниц и поликлиник, выезды в территории медперсонала и «Онкологического патруля», установка гамма-излучателя для онкологических обследований и увеличение числа фельдшеров в селах.По линии образования дорожной картой предусмотрено проведение информационной кампании в СМИ для привлечения в агломерацию педагогов. Также будут прорабатываться решения их жилищных вопросов, оказания помощи с переездом, допобразованием, наставничеством и вовлечением в профильные сообщества. Также будет сформирован кадровый резерв руководителей школ и проведены несколько конкурсов профессионального мастерства.Кроме того, предусмотрены мероприятия по обустройству инфраструктуры детских садов, строительству школы и нескольких стадионов, обновлению материально-технической базы учреждений и т.д. В местных ссузах откроется ряд новых специальностей, таких как теплоэнергетика и прикладная геология, и программы по привлечению абитуриентов и профориентации. Также будет обновлена материально-техническая база учреждений СПО, а в Березниках и Соликамске к 2025 году откроются муниципальные молодежные центры.План по развитию городской среды и ЖКХ предполагает расширение благоустройства парков, скверов и береговой линии р. Усолки, установку новых детских и спортивных площадок, строительство и капремонт дорог. В том числе в документе заявлены мероприятия по обновлению придомовых территорий, строительству новых жилых домов предприятиями «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» и «Соликамский строительный трест», расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Также планируется внедрение цифровых сервисов и новых технологий в городском управлении, догазификация, обустройство мест сбора мусора, сортировка ТКО и т.д.Для популяризации в агломерации спорта будут построены спорткомплекс, крытый ледовый каток, лыжероллерная трасса, универсальный дворец спорта, скейтпарки, лыжная база, уличные площадки и другие объекты. Планируется также реконструкция березниковского стадиона, капремонт легкоатлетического манежа и бассейна «Здоровье». К проведению занятий и тренировок привлекут тренеров высшей категории, а секции обеспечат инвентарем и формой.​