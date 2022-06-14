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В Перми установили бюст Михаилу Романову
младшего брата Николая II мужество, патриотизм, верность своему долгу, следование духовным и нравственным принципам.Открытие первого памятника представителю императорской династии в рамках рабочего визита посетила Анна Громова - глава Фонда «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество». После торжественной церемонии совместно с губернатором Пермского края делегация приняла участие в благотворительной акции «Белый цветок», прошедшей на Соборной площади.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Эта акция позволяет собрать средства для хосписов, помочь детям, которые находятся в трудной ситуации, и когда поступки идут от чистого сердца, это всегда очень хорошо и замечательно."
Во второй день визита в рамках «Императорского Дома Романовых» состоялась международная конференция, посвященная реформам императора
Петра I, с докладами выступили ведущие историки, архивисты, краеведы, исследователи.Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "Всё то, что мы имели и имеем, та мощь России, которая помогла ей стать великой державой, всё это: руда, переплавка, изготовление оружия, пушек и так далее - всё это проходило здесь, на Урале."
Также в рамках мероприятия в Пермской филармонии можно было познакомиться с передвижными выставками «Августейшие особы» и «Последние
дни жизни Великого князя Михаила Александровича», также прошли круглые столы с участием школьников Перми и Нижнего Тагила.Анна Громова, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Будем участвовать в этих чтениях, будем ими руководить, будем
помогать ребятам формировать их научную концепцию. И это наша молодежь, которая должна знать своё прошлое, у которой должна быть непрерывная историческая память."Благодаря активной поддержке краевых властей и Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в Прикамье ведется регулярная работа по сохранению исторического наследия региона. Бронзовый бюст Михаила Александровича в Сквере имени Решетникова в Перми – очередной результат по возрождению мест памяти представителей династии Романовых на Императорском маршруте в Пермском крае.
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