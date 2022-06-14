В Перми установили бюст Михаилу Романову

В Перми в сквере имени Решетникова открыли бюст Михаилу Романову. Брат последнего русского императора, в пользу которого Николай II отрекся от престола, провел свои последние дни в Перми в Королевской гостинице на улице Сибирской и в 1918 году в ночь на 13 июня был расстрелян где-то на территории Мотовилихинского района, точное место не найдено до сих пор.Бюст Великого Князя Михаила Александровича представлен в военно-полевой форме. Так пермский скульптор Алексей Матвеев воплотил в образемладшего брата Николая II мужество, патриотизм, верность своему долгу, следование духовным и нравственным принципам.Открытие первого памятника представителю императорской династии в рамках рабочего визита посетила Анна Громова - глава Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». После торжественной церемонии совместно с губернатором Пермского края делегация приняла участие в благотворительной акции «Белый цветок», прошедшей на Соборной площади.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Эта акция позволяет собрать средства для хосписов, помочь детям, которые находятся в трудной ситуации, и когда поступки идут от чистого сердца, это всегда очень хорошо и замечательно."Во второй день визита в рамках «Императорского Дома Романовых» состоялась международная конференция, посвященная реформам императораПетра I, с докладами выступили ведущие историки, архивисты, краеведы, исследователи.Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "Всё то, что мы имели и имеем, та мощь России, которая помогла ей стать великой державой, всё это: руда, переплавка, изготовление оружия, пушек и так далее - всё это проходило здесь, на Урале."Также в рамках мероприятия в Пермской филармонии можно было познакомиться с передвижными выставками «Августейшие особы» и «Последниедни жизни Великого князя Михаила Александровича», также прошли круглые столы с участием школьников Перми и Нижнего Тагила.Анна Громова, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Будем участвовать в этих чтениях, будем ими руководить, будемпомогать ребятам формировать их научную концепцию. И это наша молодежь, которая должна знать своё прошлое, у которой должна быть непрерывная историческая память."Благодаря активной поддержке краевых властей и Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в Прикамье ведется регулярная работа по сохранению исторического наследия региона. Бронзовый бюст Михаила Александровича в Сквере имени Решетникова в Перми – очередной результат по возрождению мест памяти представителей династии Романовых на Императорском маршруте в Пермском крае.