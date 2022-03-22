В этом году Парад Победы в Перми пройдет на Октябрьской площади

Сегодня на заседании регионального оргкомитета обсудили план празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в этом году принято решение о проведении торжественного парада и шествия «Бессмертный полк» в привычном формате.«До Дня Победы остается 1,5 месяца, и нам необходимо максимально подготовиться к празднованию великой даты. По традиции прохождение войск пермского гарнизона будет на Октябрьской площади. Напомню, в 2020 году из-за пандемии мы были вынуждены отказаться от их проведения, в прошлом году – парад состоялся без участия зрителей. В этом году – эпидемиологическая ситуация позволяет нам планировать мероприятия в традиционном формате. Кроме того, считаю, что ко всем событиям, которые пройдут в рамках Дня Победы, нужно активно вовлекать молодежь. Подрастающее поколение должно знать, какой ценой нашим предкам досталась Победа, уважать и ценить этот подвиг», – отметил Дмитрий Махонин.По словам главы Перми Алексея Дёмкина, городские власти готовятся провести масштабное празднование после снятия коронавирусных ограничений.«Концепция торжества «Помни: ты – наследник Победы!», разработанная в прошлом году, будет продолжена и в этом. Одним из основных мероприятий станет традиционное торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. В нем планируется задействовать 20 коробок военнослужащих, представителей силовых структур и образовательных учреждений. Мероприятие начнется в 10 утра», – сообщил Алексей Дёмкин.Также 9 мая состоится традиционная церемония возложения цветов к Мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. В ней примут участие первые лица Пермского края и Перми, представители федеральных и силовых структур, общественных организаций, предприятий, ветеранских организаций, военнослужащие, общественные и религиозные организации, политические партии, молодежь, школьники и студенты.На площади перед Театр-Театром запланирована концертная программа. Начнется она с трансляции парада на Октябрьской площади, предполагается выступление лучших творческих коллективов города.В 68-м квартале городской эспланады (вблизи здания Законодательного собрания) будет размещена выставочная экспозиция «Помни, ты – наследник Победы!», представляющая информацию о подвигах тружеников тыла. Также продолжит свою работу проект «Маршруты трудовой доблести». Рядом с историческими объектами, связанными с событиями Великой Отечественной войны, будут установлены стелы в виде стрелок с краткой информацией об объекте, а также размещен QR-код с отсылкой на сайт с более подробным описанием. Для создания праздничной атмосферы с 7 по 9 мая в районных учреждениях культуры пройдут разнообразные тематические программы и концерты для жителей.На набережной Камы в День Победы будет звучать фоновая музыка, разместятся тематические фотозоны. Завершить праздничный день планируется высотным фейерверком длительностью 10 минут. Увидеть его можно будет с большинства центральных точек города. Место запуска фейерверка останется прежним – площадка спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник».Всего в Прикамье к 77-й годовщине Великой Победы пройдет более 2 тыс. онлайн- и офлайн-мероприятий, которые объединят свыше 1 млн участников и зрителей.