← В Прикамье сотрудница микрофинансовой организации осуждена за мошенничество
В этом году Парад Победы в Перми пройдет на Октябрьской площади →
Заседание Пермской городской Думы проходит в очном режиме
В частности, на заседании с отчетным докладом о работе за 2021 год выступила председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева. В 2021 году было проведено 14 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе, по предложениям Пермской городской Думы, Главы города, прокуратуры. Всего проверено 156 объектов. Объем проверенных средств с учетом стоимости муниципального имущества составил 49,4 млрд. рублей. По итогам года на 49% по сравнению с 2020 годом снизился объем выявленных нарушений. Наблюдается также положительная динамика по работе с выявленными и подлежащими устранению нарушениями.
Также на пленарном заседании Думы депутаты внесли изменения в бюджет города Перми на 2022-2024 годы. В результате увеличена доходная и расходная часть бюджета на сумму 50 млн. рублей за счет остатков возврата субсидий прошлых лет.
300 млн. рублей предлагается направить на ремонт ул. Ленина в связи удорожанием строительных материалов. Кроме того, средства будут выделены на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина в 2022 году – 344 млн. рублей, в 2023 году – 256 млн. рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Прикамье сотрудница микрофинансовой организации осуждена за мошенничество
В Перми скорректировано расписание автобуса №13
Из Перми откроются авиарейсы в Стамбул и Симферополь
Застрявшие в Египте пермские туристы смогли вернуться в Россию
Жители Свердловского района жалуются на антисанитарию и крыс
Осторожно - висит окно
Соликамский тракт. Какой была первая пермская дорога
В МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенников
Согласован колерный паспорт будущей спортивной арены на улице Локомотивной
В электричках планируют ввести 50-процентную скидку для студентов и школьников
Добавить комментарий: