Заседание Пермской городской Думы проходит в очном режиме

В Пермской городской Думе проходит мартовское пленарное заседание. В этом году оно впервые проходит в очном режиме. В повестке дня - 20 вопросов.В частности, на заседании с отчетным докладом о работе за 2021 год выступила председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева. В 2021 году было проведено 14 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе, по предложениям Пермской городской Думы, Главы города, прокуратуры. Всего проверено 156 объектов. Объем проверенных средств с учетом стоимости муниципального имущества составил 49,4 млрд. рублей. По итогам года на 49% по сравнению с 2020 годом снизился объем выявленных нарушений. Наблюдается также положительная динамика по работе с выявленными и подлежащими устранению нарушениями.Также на пленарном заседании Думы депутаты внесли изменения в бюджет города Перми на 2022-2024 годы. В результате увеличена доходная и расходная часть бюджета на сумму 50 млн. рублей за счет остатков возврата субсидий прошлых лет.300 млн. рублей предлагается направить на ремонт ул. Ленина в связи удорожанием строительных материалов. Кроме того, средства будут выделены на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина в 2022 году – 344 млн. рублей, в 2023 году – 256 млн. рублей.