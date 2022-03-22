Край готовится к паводку

В Перми составлен план противопаводковых мероприятий. Специалисты районных учреждений благоустройства определили перечень зон, которые подвержены весенним подтоплениям, началась подготовка городской инфраструктуры к активному таянию снега. Основное внимание - состоянию ливневой канализации.Так, в Индустриальном районе Перми подрядчики обеспечивают отвод талой воды с тротуаров и проезжей части, освобождают от снега водопропускные трубы. На сегодняшний день работы завершены на улицах Встречной, Оверятской, Карпинского. В Орджоникидзевском районе коммунальные службы приступили к приведению в порядок водоотводных канав на плотине КамГЭС, улицах Черняховского, Лянгасова. Убирают бытовой мусор, а также скопившуюся за зиму грязь. Сейчас главная задача для подрядчиков – вывезти значительный объём оставшегося после зимы снега. Ежедневно на специализированные полигоны из всех районов города отправляется порядка 15 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на снежные полигоны отправилось около полутора миллионов кубометров снега, что уже превышает прошлогодние показатели. В рамках противопаводковых мероприятий в местах скопления талых вод снег будет вывезен с газонов и прилотковой части дорог.Что касается Пермского края, по данным ГИС-Центра Пермского университета, относительно высокое половодье вероятно на реках горной части Прикамья - на Вишере, Колве, Яйве, Косьве, Усьве. Такой сценарий ожидается в случае начала интенсивного таяния снега при продолжительном и сильном потеплении в конце апреля и начале мая.На реках равнинной части края высокое половодье маловероятно. Оно возможно лишь в случае совпадения ряда факторов - например, при очень теплом и дождливом апреле, как это произошло в 2016 году. Приток воды в Камское водохранилище вряд ли сильно превысит среднемноголетние значения.