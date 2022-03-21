В Прикамье сотрудница микрофинансовой организации осуждена за мошенничество
Установлено, что женщина, работая кредитным консультантом микрофинансовой организации, в 2017-2020 гг., не обладая соответствующими полномочиями, заключала от имени юридического лица фиктивные договора займа, по которым граждане передавали её денежные средства под проценты.
В результате преступных действий мошенницы 14 гражданам, в т.ч. 3 пенсионерам, причинен ущерб на общую сумму более 4 млн рублей.
"Суд, с учётом позиции государственного обвинения, признал её виновной в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Приговор в законную силу не вступил.
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