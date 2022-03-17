В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края прокомментировали крупную аварию в Соликамске
Мария Козлова, первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "В результате инцидента на Соликамской ТЭЦ была ограничена подача тепла в жилые дома северной части г. Соликамска. Без тепла было оставлено 132 дома и 5 объектов социального значения. В настоящее время все места порывов установлены, завершаются восстановительные работы. На время восстановительных работ жители и соцобъекты были обеспечены электрическими обогревателями и тепловыми пушками. На текущий момент 102 дома запущены, по остальным домам ведется работа по заполнению системы. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Прямой эфир с Дмитрием Махониным
Станислав Аврончук и Павел Миков отвечают на вопросы о социальных выплатах
Из-за аварии на Соликамской ТЭЦ проблемы с теплоснабжением испытывают более пяти тысяч человек
Пожарные-парашютисты приступили к тренировкам по прыжкам с парашютом
Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций
Врачи краевой детской больницы спасли ребенка после отравления угарным газом
В четырех населенных пунктах Прикамья начато строительство распределительных газопроводов
Импортозамещение по-пермски
Из Прикамья отправлен первый гуманитарный груз для населения Донбасса
Власти Прикамья разработали первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Добавить комментарий: