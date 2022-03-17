Пермский край поддержит IT-отрасль

В администрации губернатора Пермского края прошло совещание с представителями IT-сферы региона, которая сейчас вошла в перечень пострадавших отраслей. В Пермском крае это производители компьютеров, разработчики электронного оборудования, программного обеспечения и обработки данных. По словам главы региона, разработанный комплекс мер поддержки направлен на помощь предпринимательскому сообществу в целом, но в нем есть и адресные направления, которые должны позволить не допустить снижения темпов развития IT-отрасли.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сосредоточимся на IT-отрасли, поддержке IT-компаний. Это одна из наших основных отраслей экономики. Нам бы хотелось, чтобы помимо федеральных мер поддержки в части льготных кредитов и улучшения жилищных условий, грантовой поддержки - мы должны обсудить меры региональной поддержки".В крае созданы два оперштаба по борьбе с киберугрозами и по поддержке IT-отрасли. Ежедневно проводится мониторинг потребностей сектора, его результаты передаются на федеральный уровень. Предложения по улучшению делового климата вносят и сами представители IT-бизнеса."Если говорить про региональный уровень поддержки, мне кажется, что самое важное - обеспечить коммуникацию с промышленными предприятиями региона, которые сейчас точно будут испытывать потребность в новых программных продуктах, которые требуется заменить с зарубежных разработок на местные - и это тоже возможности для IT-компаний ", - считает Оскар Ягафаров, директор технопарка MORION DIGITAL.