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Пермский край поддержит IT-отрасль
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сосредоточимся на IT-отрасли, поддержке IT-компаний. Это одна из наших основных отраслей экономики. Нам бы хотелось, чтобы помимо федеральных мер поддержки в части льготных кредитов и улучшения жилищных условий, грантовой поддержки - мы должны обсудить меры региональной поддержки".
В крае созданы два оперштаба по борьбе с киберугрозами и по поддержке IT-отрасли. Ежедневно проводится мониторинг потребностей сектора, его результаты передаются на федеральный уровень. Предложения по улучшению делового климата вносят и сами представители IT-бизнеса.
"Если говорить про региональный уровень поддержки, мне кажется, что самое важное - обеспечить коммуникацию с промышленными предприятиями региона, которые сейчас точно будут испытывать потребность в новых программных продуктах, которые требуется заменить с зарубежных разработок на местные - и это тоже возможности для IT-компаний ", - считает Оскар Ягафаров, директор технопарка MORION DIGITAL.
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