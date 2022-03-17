Прямой эфир с Дмитрием Махониным

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← Станислав Аврончук и Павел Миков отвечают на вопросы о социальных выплатах
В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края прокомментировали крупную аварию в Соликамске →
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15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
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16.02.2022 в 13:05
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.03.2022
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В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края прокомментировали крупную аварию в Соликамске
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Станислав Аврончук и Павел Миков отвечают на вопросы о социальных выплатах
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Из-за аварии на Соликамской ТЭЦ проблемы с теплоснабжением испытывают более пяти тысяч человек
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