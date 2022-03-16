Станислав Аврончук и Павел Миков отвечают на вопросы о социальных выплатах
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2022
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Станислав Аврончук и Павел Миков отвечают на вопросы о социальных выплатах
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2022
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