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Из-за аварии на Соликамской ТЭЦ проблемы с теплоснабжением испытывают более пяти тысяч человек
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 9 единиц техники и 28 рабочих. Взаимодействие между администрацией Соликамского городского округа, ООО «ТЭЦ», СМУП «Теплоэнерго», управляющими компаниями налажено. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Надзорное ведомство держит на контроле ситуацию с ограничением теплоснабжения.
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