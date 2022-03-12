← Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций
Компания «Т Плюс» приступила к замене теплосетей в Индустриальном районе Перми →
Пожарные-парашютисты приступили к тренировкам по прыжкам с парашютом
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← Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций
Компания «Т Плюс» приступила к замене теплосетей в Индустриальном районе Перми →
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01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
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Компания «Т Плюс» приступила к замене теплосетей в Индустриальном районе Перми
Пожарные-парашютисты приступили к тренировкам по прыжкам с парашютом
Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций
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Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций
Врачи краевой детской больницы спасли ребенка после отравления угарным газом
В четырех населенных пунктах Прикамья начато строительство распределительных газопроводов
Импортозамещение по-пермски
Из Прикамья отправлен первый гуманитарный груз для населения Донбасса
Власти Прикамья разработали первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
В колонию пытались доставить телефоны в банках с тушенкой и персиками
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В Прикамье установили интеллектуальную платформу для системы регионального видеонаблюдения
В Прикамье до 2024 года планируется построить 26 школ и 12 садиков
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