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Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций
Кудымкар, как и любая другая территория, прочно связан с малым и средним предпринимательством - это рабочие места, это продукция, востребованная местными жителями, а сами бизнесмены могут рассчитывать на федеральную и региональную поддержку.
Михаил Петров, председатель думы Кудымкарского МО: "Сегодняшняя ситуация - это новый вызов, вызов и в плане рынка труда, в плане каких-то сырьевых услуг, в плане новых продуктов - и каждый, наверно, должен и хочет сейчас какую-либо поддержку получить".
Перечень мер поддержки предпринимателей накануне озвучил глава региона Дмитрий Махонин, а сегодня этому вопросу посвятили большой семинар в региональном парламенте. На связи депутаты из 18 муниципалитетов. На встречу пригласили Эдуарда Соснина - министра экономического развития и инвестиций Пермского края.
Эдуард Соснин министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Мы сейчас готовим пакет законопроектов, который, я планирую, будет поддержан депутатами Законодательного собрания уже на следующей неделе".
Меры поддержки формируются на федеральном и на региональном уровнях. Необходимо, уверен первый вице-спикер Вячеслав Григорьев - проинформировать максимальное количество предпринимателей о льготах на налоги и кредиты, мораториях на плановые проверки, и в том числе, это задача депутатов.
Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Мы сегодня договорились, что те усилия, которые муниципальные депутаты будут предпринимать по доведению этой информации, каким-то образом будем контролировать, сегодня это очень важно!".
И точно так же краевые парламентарии будут общаться с представителями бизнес-сообщества у себя в своих округах.
Что же касается таких семинаров - эта практика будет продолжена, в ближайшее время пройдёт ещё два. Таким образом, в них примут участие все муниципальные депутаты.
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