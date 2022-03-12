Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций

Перечень мер поддержки предпринимателей в условиях санкций сегодня рассмотрели на большом семинаре в Законодательном собрании края. В обсуждении приняли участие депутаты из 18 муниципалитетов Прикамья.Кудымкар, как и любая другая территория, прочно связан с малым и средним предпринимательством - это рабочие места, это продукция, востребованная местными жителями, а сами бизнесмены могут рассчитывать на федеральную и региональную поддержку.Михаил Петров, председатель думы Кудымкарского МО: "Сегодняшняя ситуация - это новый вызов, вызов и в плане рынка труда, в плане каких-то сырьевых услуг, в плане новых продуктов - и каждый, наверно, должен и хочет сейчас какую-либо поддержку получить".Перечень мер поддержки предпринимателей накануне озвучил глава региона Дмитрий Махонин, а сегодня этому вопросу посвятили большой семинар в региональном парламенте. На связи депутаты из 18 муниципалитетов. На встречу пригласили Эдуарда Соснина - министра экономического развития и инвестиций Пермского края.Эдуард Соснин министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Мы сейчас готовим пакет законопроектов, который, я планирую, будет поддержан депутатами Законодательного собрания уже на следующей неделе".Меры поддержки формируются на федеральном и на региональном уровнях. Необходимо, уверен первый вице-спикер Вячеслав Григорьев - проинформировать максимальное количество предпринимателей о льготах на налоги и кредиты, мораториях на плановые проверки, и в том числе, это задача депутатов.Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Мы сегодня договорились, что те усилия, которые муниципальные депутаты будут предпринимать по доведению этой информации, каким-то образом будем контролировать, сегодня это очень важно!".И точно так же краевые парламентарии будут общаться с представителями бизнес-сообщества у себя в своих округах.Что же касается таких семинаров - эта практика будет продолжена, в ближайшее время пройдёт ещё два. Таким образом, в них примут участие все муниципальные депутаты.