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Врачи краевой детской больницы спасли ребенка после отравления угарным газом
8-летней Лизе Рудаковой в радость и прогулки с мамой, и школа. В январе семья пережила страшное - гостя, у родственников в Верещагинском районе, девочка тяжело отравилась угарным газом. Врачи районной больницы, куда её доставили, обратились за помощью к пермским коллегам.
Юрий Курносов, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ, врач-анестезиолог-реаниматолог: "Приехали на место, тактику лечения немножко согласовали, ввели ребёнка в медикаментозную кому, и на искусственной вентиляции лёгких привезли ребёнка в нашу реанимацию краевой детской клинической больницы".
Случай Лизы редкий даже для опытных реаниматологов. Лечением занимался консилиум из 10 специалистов. А в итоге, удалось поставить ребенка на ноги всего за 1,5 недели.
Смена каждого реаниматолога начинается с обзвона подопечных в территориях.
Юрий Курносов, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ, врач-анестезиолог-реаниматолог: "И решается вопрос о необходимости экстренности вывоза того или иного ребёнка".
В каждом таком выезде врачу помогают медбрат или сестра, водитель оснащённого реанимобиля. Работа отделения соответствует целям федерального проекта «Развитие первично медико-санитарной помощи», и нацпроекта «Здравоохранение».
Только в прошлом году на дистанционном интенсивном наблюдении специалистов детской краевой клинической больницы находились 713 юных пациентов из различных медучреждений края. 50% из них - новорожденные.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что медицинская помощь жителям Прикамья должна оказываться с высоким качеством и оперативностью независимо от места их проживания.
Екатерина Троицкая, заместитель главного врача по педиатрии КДКБ, кандидат медицинских наук: "Профессионализм, конечно, должен быть на самом высоком уровне. Потому что доктор приезжает в медицинскую организацию первого-второго уровня, он должен самостоятельно принимать решения, оказывать помощь, консультировать коллег".
Чувствует себя отлично, ходит на физкультуру, и про несчастье Лиза уже почти забыла.
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