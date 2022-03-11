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В четырех населенных пунктах Прикамья начато строительство распределительных газопроводов
Все работы должны быть завершены до конца года. Новые газопроводы строятся до фасадов домов, чтобы снизить стоимость подключения для населения. В результате будут созданы условия для газификации 560 домовладений, где проживает более 2,4 тыс. человек.
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