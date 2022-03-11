Импортозамещение по-пермски

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Анатолий Паньков - инженер-исследователь молодежной лаборатории интегральной фотоники при ПГНИУ рассказывает о новом изобретении -микрополировочной машине для оптического волокна.
Анатолий Паньков, инженер-исследователь молодежной лаборатории интегральной фотоники при ПГНИУ: "Прибор состоит из 2 частей. Первая -часть со столиком, которая управляется от одного источника питания, и вторая на подвижке управляется от второго источника питания. Позволяет создавать линзы в форме карандаша, клиновидные, скос».
За счет воздействия абразива на торце волокна создают микролинзы, которые используются для ввода излучения в чип фотонно-интегральной схемы. Она обрабатывает оптические сигналы волоконных линий связи. Микролинзы позволяют сфокусировать свет в точку диаметром 2 микрометра. Например, в системе навигации такой световой сигнал несет информацию о повороте самолета, а в медицине с помощью него можно максимально точно воздействовать на раковые клетки, в биологии-изучать отдельные бактерии.
По-простому процесс можно сравнить с затачиванием карандаша в точилке. Разница лишь в размерах, на приборе она исчисляется в микронах.
От идеи до создания работающего прототипа прошло около года, рассказывают ученые. Плюсы были очевидны сразу. Во-первых, прибор состоит из недорогих компонентов, которые можно приобрести в России. Во-вторых, линза обходится значительно недорого. Покупная стоит примерно 100 долларов, эта 10-15. Причем создать ее можно в течение пары минут.
Роман Пономарев, старший научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Фотоника»: "Это все можно делать своими руками, масштабировать и получать структуры, которые нужны конкретному заказчику. Этот прибор способен заместить иностранные аналоги, потому что это не супернанотехнолгии, довольно понятные вещи, но тонкие, наподобие того, как подковать блоху».
У ученых далекоидущие планы. Сейчас прибор проходит патентование в Росреестре, а это значит, что в ближайшем будущем он сможет выйти в массовое производство и появиться на российском рынке.
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