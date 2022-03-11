Импортозамещение по-пермски

В Пермском классическом университете учеными изготовлен прибор, позволяющий создавать микролинзы для фокусировки излучения в точку диаметром 2 микрометра. Это отечественный аналог, который дешевле импортных устройств.Анатолий Паньков - инженер-исследователь молодежной лаборатории интегральной фотоники при ПГНИУ рассказывает о новом изобретении -микрополировочной машине для оптического волокна.Анатолий Паньков, инженер-исследователь молодежной лаборатории интегральной фотоники при ПГНИУ: "Прибор состоит из 2 частей. Первая -часть со столиком, которая управляется от одного источника питания, и вторая на подвижке управляется от второго источника питания. Позволяет создавать линзы в форме карандаша, клиновидные, скос».За счет воздействия абразива на торце волокна создают микролинзы, которые используются для ввода излучения в чип фотонно-интегральной схемы. Она обрабатывает оптические сигналы волоконных линий связи. Микролинзы позволяют сфокусировать свет в точку диаметром 2 микрометра. Например, в системе навигации такой световой сигнал несет информацию о повороте самолета, а в медицине с помощью него можно максимально точно воздействовать на раковые клетки, в биологии-изучать отдельные бактерии.По-простому процесс можно сравнить с затачиванием карандаша в точилке. Разница лишь в размерах, на приборе она исчисляется в микронах.От идеи до создания работающего прототипа прошло около года, рассказывают ученые. Плюсы были очевидны сразу. Во-первых, прибор состоит из недорогих компонентов, которые можно приобрести в России. Во-вторых, линза обходится значительно недорого. Покупная стоит примерно 100 долларов, эта 10-15. Причем создать ее можно в течение пары минут.Роман Пономарев, старший научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Фотоника»: "Это все можно делать своими руками, масштабировать и получать структуры, которые нужны конкретному заказчику. Этот прибор способен заместить иностранные аналоги, потому что это не супернанотехнолгии, довольно понятные вещи, но тонкие, наподобие того, как подковать блоху».У ученых далекоидущие планы. Сейчас прибор проходит патентование в Росреестре, а это значит, что в ближайшем будущем он сможет выйти в массовое производство и появиться на российском рынке.