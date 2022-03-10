Из Прикамья отправлен первый гуманитарный груз для населения Донбасса

Сегодня, 10 марта, из Перми отправлены первые машины с гуманитарной помощью, предназначенной для жизнеобеспечения граждан Донецкой и Луганской республик. В Ростовскую область выехали три первые фуры. Две из них загружены строительными материалами, еще одна – теплыми вещами, продуктами и предметами первой необходимости, собранными жителями Пермского края, а также компаниями, общественными организациями, представителями религиозных конфессий, спортивных федераций, ОНФ, партии «Единая Россия». Колонна, выехавшая из Перми сегодня, прибудет в пункт назначения через несколько дней.Напомним, после объявления гуманитарной акции в течение двух недель жители Прикамья приносили в пункты сбора продукты питания, средства личной гигиены и всего необходимого. В результате было собрано 60 тонн груза, 40 из которых – строительные материалы.Напомним, сбор вещей и продуктов для пострадавших в Луганской и Донецкой республиках продолжается. Их можно доставить в пункты приема. Основной из них работает по адресу г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, время работы с 9:00 до 18:00. Контактный телефон - 8 (342) 210 95 66, 210 95 68.