Из Прикамья отправлен первый гуманитарный груз для населения Донбасса
Напомним, после объявления гуманитарной акции в течение двух недель жители Прикамья приносили в пункты сбора продукты питания, средства личной гигиены и всего необходимого. В результате было собрано 60 тонн груза, 40 из которых – строительные материалы.
Напомним, сбор вещей и продуктов для пострадавших в Луганской и Донецкой республиках продолжается. Их можно доставить в пункты приема. Основной из них работает по адресу г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, время работы с 9:00 до 18:00. Контактный телефон - 8 (342) 210 95 66, 210 95 68.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Власти Прикамья разработали первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
В колонию пытались доставить телефоны в банках с тушенкой и персиками
Денис Мацуев снова в Перми
В Прикамье установили интеллектуальную платформу для системы регионального видеонаблюдения
В Прикамье до 2024 года планируется построить 26 школ и 12 садиков
В Перми взят под стражу мужчина, подозреваемый в грабеже
Прощание с Василием Астафьевым пройдет 10 марта
Совет отцов и сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта
В Перми открыли центр для женщин, отсидевших срок за убийство абьюзеров
Пермский университет возвращается к очному формату обучения
Добавить комментарий: