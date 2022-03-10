Власти Прикамья разработали первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития Пермского края сегодня презентовало первый пакет налоговых и финансовых мероприятий, направленных на экономическую поддержку малого и среднего бизнеса в условиях санкций. Он был разработан по поручению главы Прикамья, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в секторе, в котором занято порядка 30% всех жителей Прикамья трудоспособного возраста.Министр экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин сообщил, что региональные меры поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в случае их принятия позволят расширить число получателей помощи в тяжелых экономических условиях, дополнив перечень федеральных мероприятий, ранее представленных Правительством РФ.Пакет мер поддержки МСП разработан по двум направлениям. По первому из них, налоговым льготам, предлагается на 2022 год существенно снизить процентные ставки бизнесу из пострадавших отраслей и применяющих упрощенную систему налогообложения: в 3 раза, с 15 до 5% по статье «Доходы минус расходы» и в 6 раз, до 1% – по статье «Доходы». Этими льготами смогут воспользоваться налогоплательщики, вид деятельности которых включен в перечень пострадавших отраслей по состоянию на 1 марта 2022 года. Налоговые послабления в том числе распространятся на производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования (коды ОКВЭД 26-27), издание ПО; разработку компьютерного ПО; обработку данных, предоставление услуг по размещению информации (коды ОКВЭД 58.2, 62, 63.11), непродовольственную оптовую и розничную торговлю (коды ОКВЭД 45, 46.4-46.7,46.9,47.4-47.8, кроме 47.81), складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность (код ОКВЭД 52), гостиничный бизнес (код ОКВЭД 55), туризм (79), деятельность кинотеатров (59.14), организацию конференций и выставок (82.3), работу санаторно-курортных организаций и детских лагерей (85.41.91, 86.90.4), деятельность в области спорта с кодом ОКВД 93.19. Эдуард Соснин подчеркнул, в случае принятия, данная мера будет носить заявительный характер, необходимо указывать данные пониженные ставки в декларациях за отчетные периоды. Данные пониженные ставки необходимо указывать при заполнении декларации за налоговый период со ссылкой на реквизиты документа, которым они будут введены.Также региональные власти предлагают ввести скидку в размере 50% по уплате налога на имущество организаций, владеющих торгово-офисной недвижимостью, облагаемой от кадастровой стоимости. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться владельцы торгово-офисных зданий и помещений, у которых снижение выручки налогоплательщика произошло не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (налог уплачивается ежеквартально). Еще одно условие – объект недвижимости должен быть включен в Перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости на 2022 год.Для стабильной работы отрасли ЖКХ краевое Правительство планирует поддержать качественную подготовку систем жизнеобеспечения. Для этого всем ресурсоснабжающим организациям региона предлагается разрешить сбор авансовых платежей за потребленные коммунальные услуги от государственных, бюджетных, автономных и казенных учреждений. Предполагается внедрить данную меру поддержки отрасли на всей территории края.Кроме этого, правительство региона предлагает поддержать инвесторов, вкладывающих средства в развитие региона, чтобы, несмотря на экономическую ситуацию, реализация проектов продолжалась. Для этого необходимо расширить категории инвестиций, в отношении которых будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет. Напомним, на сегодня этот механизм применяется только в отношении расходов на новые основные средства. К нему предложено добавить предоставление инвествычета налога на прибыль на расходы на научно-исследовательские, а также опытно-конструкторские работы – компенсировать до 50% от потраченных на это средств. Кроме того, предлагается дать возможность компаниям возвращать до 30% средств, направленных на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также на расходы организаций-застройщиков, производящих комплексное освоение или развитие территории.Второе важное направление – финансовая поддержка предпринимателей. Предлагается создать такие условия, при которых у малого и среднего бизнеса будет доступ к кредитам с минимальными ставками.«Поэтому мы выходим с инициативой о докапитализации Микрофинансовой компании Пермского края на сумму 500 млн руб. для выдачи предпринимателям региона финансового продукта «Антикризисный 5.0». Основные условия его получения – максимальная сумма кредита – от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. под 5% годовых. При этом организация должна осуществлять деятельность не менее 6 месяцев», – сказал министр.По его словам, докапитализация микрофинансовой организации позволит удвоить число выдаваемых кредитов, а предпринимателям – ликвидировать возникшие в связи с ростом цен кассовые разрывы, покрыть текущие расходы, получить дополнительные ресурсы на оптимизацию логистики в условиях санкций.Руководитель министерства сообщил, что в условиях роста ключевой ставки Центробанка правительство Прикамья планирует поддержать предпринимателей, взявших кредиты до 1 марта 2022 года, после чего условия их выдачи были изменены и ставки по ним увеличились. Для таких субъектов МСП предполагается субсидировать процентные ставки по кредитам – компенсировать половину от изменения процентной ставки. Условия – минимальный объем невыплаченного кредита на момент получения субсидии должен составлять не менее 500 тыс. руб. Обращаться за компенсациями можно будет ежеквартально, начиная с 1 июня 2022 года. Таким образом, в качестве компенсаций можно будет получить не более 5 млн руб. за весь период действия меры поддержки. На нее планируется направить 200 млн руб.После обсуждения представленный пакет мер поддержки будет рассмотрен на ближайшем или внеочередном пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края. После этого, при необходимости, он может дополняться.