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В колонию пытались доставить телефоны в банках с тушенкой и персиками
При досмотре посылки, предназначенной одному из осужденных, внимание сотрудников привлекло нарушение заводской упаковки металлических банок. Как выяснилось, в них было спрятано 8 сотовых телефонов, 10 USB-шнуров и 2 зарядных устройства.
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