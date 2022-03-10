В Прикамье установили интеллектуальную платформу для системы регионального видеонаблюдения

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Камеры помогут не только ловить преступников, но и следить за городским хозяйством, уборкой дорог, работой общественного транспорта, строительством новых зданий. К системе подключат устройства в торговых центрах, на дорогах, вокзалах, в школах, аэропорту, магазинах с оружием.
Возможности системы позволяют хранить и обрабатывать информацию, поступающую с неограниченного количества камер видеонаблюдения. Разработчиком программного обеспечения стала компания "Ростелеком".

Опубликовано: 10.03.2022 в 16:40 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Прикамье до 2024 года планируется построить 26 школ и 12 садиков

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