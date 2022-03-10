В Прикамье до 2024 года планируется построить 26 школ и 12 садиков

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По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, в прошлом году в крае ввели в эксплуатацию восемь детских садов более чем на 1,7 тыс. мест и девять школ на 5,3 тыс. мест. В 2022 и 2023 годах запланировано строительство еще 38 объектов образования – 26 школ на 17,5 тыс. мест и 12 детских садов почти на 2 тыс. мест. Кроме того, выделено 276,6 млн руб. на оснащение новых учреждений.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию, в регионе необходимо сохранить темпы строительства школ и детских садов и выполнить все планы.
«В связи с последними событиями в мире, повышением цен на стройматериалы, профильным ведомствам необходимо тщательно анализировать текущую ситуацию, а также следить, чтобы подрядчики соблюдали договорные обязательства. Если потребуется, нужно оказывать им всевозможную поддержку», – подчеркнул губернатор.
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