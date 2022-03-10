Денис Мацуев снова в Перми

В Большом зале Пермской филармонии состоялось открытие XII фестиваля Дениса Мацуева. Звучала музыка Чайковского, Рахманинова, а также Шумана и Брамса. Главную партию в Фортепьянном концерте ля минор Шумана исполнил победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» 12-летний пианист Лев Бакиров из села Култаево Пермского района. Денис Мацуев, музыкант: "Ну вот очередное открытие, потрясение. Уверен, что тот человек, который открывает фестиваль - некий символ. Лев Бакиров - мальчик, с которым мы познакомились на проекте "Синяя птица", на котором он с триумфом выиграл в конце прошлого года. Не было сомнений, кто должен открывать этот фестиваль". Фестиваль Дениса Мацуева продлится четыре дня. За это время можно будет побывать на пяти концертах.10 марта в Большом зале филармонии состоится Симфонический концерт, в программе которого прозвучат сочинения двух великих романтиков XIX века: Мендельсона и Брамса.В третий день фестиваля Денис Мацуев даст сольный концерт в Органном зале. Прославленный музыкант представит программу, составленную из фортепианных произведений композиторов–романтиков: Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шуберта и С. Рахманинова.Традиционная страница фестиваля – пристальное внимание к юным «искоркам», как называет их сам Мацуев, - молодым дарованиям Перми и края. 12 марта состоится Гала-концерт юных музыкантов Перми и Пермского края - стипендиатов и лауреатов Межрегионального конкурса «Новые имена», которые были определены на конкурсном отборе весной.Вечером 12 марта Денис Мацуев представит программу «И классика, и джаз». Вместе с маэстро выступят всемирно известные музыканты: звезды российского джаза - контрабасист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер; один из лучших виолончелистов мира, харизматичный Борис Струлев; блестящая домристка, солистка Оркестра имени Осипова Екатерина Мочалова.