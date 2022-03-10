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Денис Мацуев снова в Перми
В третий день фестиваля Денис Мацуев даст сольный концерт в Органном зале. Прославленный музыкант представит программу, составленную из фортепианных произведений композиторов–романтиков: Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шуберта и С. Рахманинова.
Традиционная страница фестиваля – пристальное внимание к юным «искоркам», как называет их сам Мацуев, - молодым дарованиям Перми и края. 12 марта состоится Гала-концерт юных музыкантов Перми и Пермского края - стипендиатов и лауреатов Межрегионального конкурса «Новые имена», которые были определены на конкурсном отборе весной.Вечером 12 марта Денис Мацуев представит программу «И классика, и джаз». Вместе с маэстро выступят всемирно известные музыканты: звезды российского джаза - контрабасист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер; один из лучших виолончелистов мира, харизматичный Борис Струлев; блестящая домристка, солистка Оркестра имени Осипова Екатерина Мочалова.
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