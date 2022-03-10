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В Перми взят под стражу мужчина, подозреваемый в грабеже
На место выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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