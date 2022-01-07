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В полиции Прикамья рассказали подробности страшного ДТП, где легковушку разорвало на части
Юлия Горбунова, заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "ДТП произошло 5 января в 18:50. Со стороны города Перми в направлении города Березники двигался автомобиль Шевроле Ланос. На 85-м километре водитель легкого транспортного средства по предварительной информации выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем Вольво. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Шевроле Ланос. Мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии".
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