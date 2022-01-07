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В православных храмах начались праздничные рождественские богослужения
Под сводами храма Иоанна Богослова раздаются слова дневной праздничной литургии. Священник в белом одеянии – этот цвет символ возрождения и чистоты. На центральном аналое – икона Рождества Христова.
Для верующих закончился 40-дневный пост. Скоро наступит бессонная ночь. Литургия продлится несколько часов.
В этом году ограничений для прихожан нет. Двери открыты для всех желающих. QR-код при входе не требуют. Единственное правило – у каждого на лице должна быть защитная маска. Из-за пандемии проводятся две литургии – дневная и ночная.
Монахиня Мария, казначей Успенского монастыря, г. Пермь: "У нас антисептические средства находятся. Каждый из прихожан может получить маску. Мы устраиваем две службы, чтобы рассредоточить людей, чтобы не было большого скопления людей в храме".
Главное рождественское богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе по адресу Монастырская, 95. Его возглавит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Также литургии пройдут и в других храмах.
Перед началом празднования во всех пермских храмах, которые открывают двери этой ночью для прихожан, сотрудники МЧС провели профилактические проверки. Священнослужителям рассказали о правилах пожарной безопасности, и как в случае появления огня пользоваться огнетушителем. Также проверили исправность сигнализации, проконтролировали, чтобы на путях эвакуации не было преград, и все двери были открыты.
Даниил Булыгин, заместитель главного государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору: "Во время ночных богослужений сотрудники МЧС будут осуществлять дежурство в храмах. Именно в тех храмах, где будут проходить ночные богослужения".
Меры безопасности соблюдены, и храмы уже празднично украшены к приходу гостей.
О том, что храм Иоанна Богослова готов к проведению рождественских литургий, говорит и праздничный вертеп, который традиционно устанавливают возле каждого храма к главному православному празднику.
По преданию, здесь появился на свет Иисус Христос. После первой звезды до первых лучей солнца продлится празднование Рождества, а после у православных начинаются святки. Они продлятся до следующего праздника – Крещения, 19 января.
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