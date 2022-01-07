Специалисты «ПермНИПИнефть» помогают осваивать шельф Каспийского моря
Алексей Ермоловский, начальник отдела геохимии углеводородов и органического вещества филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "Мы флюид нефтяной разбиваем на три составляющие: легкокипящая бензиновая фракция, среднекипящая и высококипящие полициклические биомаркеры, которые являются «отпечатком пальцев» нефти."
В конце года компания «ЛУКОЙЛ» объявила о результатах работы на Каспии. На месторождении Филановского добыто 30 млн тонн нефти. Завершена вторая очередь месторождения Корчагина. Продолжается обустройство третьего Каспийского месторождения компании – имени Грайфера. Ещё одно знаковое событие 2021-го объединение двух филиалов "ЛУКОЙЛ-Инжиниринга" – «ПермНИПИнефть» и «ВолгоградНИПИморнефть», специалисты которых будут совместно вести научно-проектное сопровождение месторождений в 12 субъектах нашей страны.
Константин Андреев, первый заместитель директора филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "У нас идёт постоянная и системная работа по распространению знаний, по обмену опытом, как по направлению геохимии, так и в направлении строительства скважин. Уже создан достаточно сильный блок в компании, который занимается концептуальным проектированием, в том числе на зарубежных проектах компании." Сегодня перед учеными стоят новые задачи, связанные с морской добычей нефти. Один только «ПермнНИПИнефть» разом работает на пол-России: в Западной Сибири, на Урале и Поволжье. Волга впадает в Каспий. А там, как известно, находятся южные месторождения, которые теперь будет обслуживать институт. То же самое касается и самых северных – на Баренцевом море. Таким образом, объединение научных школ у нефтяников поможет «закрыть» сразу три огромных региона: Пермский край, Республика Коми и Волгоградская область. То есть, теперь на все инженерные вопросы на огромной территории будет отвечать одна организация «ПермНИПИнефть», филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». И неважно, откуда эти вопросы звучат: с крайнего севера или из южных широт. Если ответ есть – его теперь дадут незамедлительно. Если нет – найдут максимально быстро.
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