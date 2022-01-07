Специалисты «ПермНИПИнефть» помогают осваивать шельф Каспийского моря

Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о результатах работ на шельфе Каспийского моря. Научным сопровождением этого большого проекта занимается «ПермНИПИнефть», именно здесь решают проблемы с добычей из-под толщи морской воды. Одной из значимых работ стала разработка проектной документации на строительство группы скважин на месторождении имени Юрия Корчагина на шельфе Каспийского моря. Теперь добытое «чёрное золото» здесь изучают на молекулярном уровне.Алексей Ермоловский, начальник отдела геохимии углеводородов и органического вещества филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "Мы флюид нефтяной разбиваем на три составляющие: легкокипящая бензиновая фракция, среднекипящая и высококипящие полициклические биомаркеры, которые являются «отпечатком пальцев» нефти."В конце года компания «ЛУКОЙЛ» объявила о результатах работы на Каспии. На месторождении Филановского добыто 30 млн тонн нефти. Завершена вторая очередь месторождения Корчагина. Продолжается обустройство третьего Каспийского месторождения компании – имени Грайфера. Ещё одно знаковое событие 2021-го объединение двух филиалов "ЛУКОЙЛ-Инжиниринга" – «ПермНИПИнефть» и «ВолгоградНИПИморнефть», специалисты которых будут совместно вести научно-проектное сопровождение месторождений в 12 субъектах нашей страны.Константин Андреев, первый заместитель директора филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "У нас идёт постоянная и системная работа по распространению знаний, по обмену опытом, как по направлению геохимии, так и в направлении строительства скважин. Уже создан достаточно сильный блок в компании, который занимается концептуальным проектированием, в том числе на зарубежных проектах компании." Сегодня перед учеными стоят новые задачи, связанные с морской добычей нефти. Один только «ПермнНИПИнефть» разом работает на пол-России: в Западной Сибири, на Урале и Поволжье. Волга впадает в Каспий. А там, как известно, находятся южные месторождения, которые теперь будет обслуживать институт. То же самое касается и самых северных – на Баренцевом море. Таким образом, объединение научных школ у нефтяников поможет «закрыть» сразу три огромных региона: Пермский край, Республика Коми и Волгоградская область. То есть, теперь на все инженерные вопросы на огромной территории будет отвечать одна организация «ПермНИПИнефть», филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». И неважно, откуда эти вопросы звучат: с крайнего севера или из южных широт. Если ответ есть – его теперь дадут незамедлительно. Если нет – найдут максимально быстро.