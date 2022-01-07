Видео прорыва на улице Мира в Перми очевидцы выложили в социальные сети

← Колядки и другие святочные традиции представили в фольклорном ансамбле Хохловки
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← Колядки и другие святочные традиции представили в фольклорном ансамбле Хохловки
В православных храмах начались праздничные рождественские богослужения →
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