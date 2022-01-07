Колядки и другие святочные традиции представили в фольклорном ансамбле Хохловки. Гостей здесь знакомят с местными праздничными обычаями. Так, после колядования гости, например, играют в зимние народные игры.Это только в начале рождественской экскурсии туристы в Хохловке немного стесняются подпевать традиционную Прикамскую колядку — виноградьё. Несколько репетиций, и вот одна группа идет в гости к другой с непременным требованием всего самого вкусного в доме.В ответ, после угощений, обязательно звучат пожелания хозяевам. И все это в декорациях исторически достоверной Избы Кудымовых.Вторая часть большой святочной экскурсии — рождественский вертеп. Сделан в лучших уральских традициях. Как и положено, в трех действиях рассказывают, пожалуй, самую знаменитую библейскую историю.Как ни одевайся, но в -25С даже теплая одежда уже не спасает. И здесь на помощь приходят активные игры, все из того же уральского фольклора. «Цепи кованые» согреют кого угодно.Большинство песней, игр, колядок, собранных в программе, действительно имеют исключительно прикамские корни. Записаны во время этнографических экспедиций, а сейчас восстановлены специально для гостей.Людмила Белоглазова, руководитель фольклорного ансамбля, методист архитектурно-этнографического музея «Хохловка»: "Мы стараемся вообще все хохловские программы перестроить на традиционный уральский фольклор, традиционные обряды уральские, основанные на этнографических записях. Однако в Рождество есть такие элементы, которые роднят всю Россию и не имеют такой привязки конкретной".Интерактив с погружением в прикамскую культуру в Хохловке на этом не заканчиваются. До 13 января здесь будет идти рождественская программа, а с Васильева вечера, начнется пора крещенских гуляний, с непременным переодеванием, гаданием и мистикой.