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Колядки и другие святочные традиции представили в фольклорном ансамбле Хохловки
Это только в начале рождественской экскурсии туристы в Хохловке немного стесняются подпевать традиционную Прикамскую колядку — виноградьё. Несколько репетиций, и вот одна группа идет в гости к другой с непременным требованием всего самого вкусного в доме.
В ответ, после угощений, обязательно звучат пожелания хозяевам. И все это в декорациях исторически достоверной Избы Кудымовых.
Вторая часть большой святочной экскурсии — рождественский вертеп. Сделан в лучших уральских традициях. Как и положено, в трех действиях рассказывают, пожалуй, самую знаменитую библейскую историю.
Как ни одевайся, но в -25С даже теплая одежда уже не спасает. И здесь на помощь приходят активные игры, все из того же уральского фольклора. «Цепи кованые» согреют кого угодно.
Большинство песней, игр, колядок, собранных в программе, действительно имеют исключительно прикамские корни. Записаны во время этнографических экспедиций, а сейчас восстановлены специально для гостей.
Людмила Белоглазова, руководитель фольклорного ансамбля, методист архитектурно-этнографического музея «Хохловка»: "Мы стараемся вообще все хохловские программы перестроить на традиционный уральский фольклор, традиционные обряды уральские, основанные на этнографических записях. Однако в Рождество есть такие элементы, которые роднят всю Россию и не имеют такой привязки конкретной".
Интерактив с погружением в прикамскую культуру в Хохловке на этом не заканчиваются. До 13 января здесь будет идти рождественская программа, а с Васильева вечера, начнется пора крещенских гуляний, с непременным переодеванием, гаданием и мистикой.
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