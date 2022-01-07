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Фильм "Чемпион мира" набирает обороты в прокате
Легендарный матч 1978 года, исход которого с трепетом ждал весь Советский Союз, помнят до сих пор. За мировую шахматную корону бились интеллектом действующим чемпионом мира из СССР Анатолий Карпов и эмигрировавший в Швейцарию советский гроссмейстер.
С одной стороны юный гений, по другую уже закаленный боец. Этот поединок можно считать схваткой характеров. Виртуозная подача актеров, которая держит зрителя в напряженности до самого разрешения, и человеческое, личное. Фильм оценило не только старшее поколение зрителей.
Подчеркивают и блестящий актерский состав: Константин Хабенский, Карпова играет Иван Янковский. Чтобы максимально вжиться в роль перед съёмками актёр встретился со своим героем — знаменитым шахматистом.
Иван Янковский, актёр: "Для меня очень важно было получить некое благословение от Анатолия Евгеньевича — он пожал мою руку, мы обнялись, и он доверил мне момент того, что я играю, благословил меня — отправил в этот путь".
Фильм произведет впечатление даже на тех, кто шахматы ни разу в руках и не держал и найдет отклик в сердце. Потому что «Чемпион мира» не только о спорте. Он о жизни, об отношениях с близкими, о дружбе и, конечно же, любви. Об этом говорят и сами актеры.
Виктор Добронравов, актёр: "Основной посыл — это любовь. Многослойная, многогранная любовь к Родине, женщине, любовь к отцу, любовь к игре. И что ты готов сделать, на что готов пойти ради игры и ради своей цели".
Финальный матч снимали в Колонном зале Дома Союзов, где он и проходил в 1978 году.
Решающей тогда стала 32-я партия: Анатолий Карпов одержал победу со счетом 6:5. Посмотреть фильм можно в течение всех новогодних каникул и даже дольше. Картина будет идти до тех пор, пока будет востребована у зрителя.
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