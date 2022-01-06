Жители Прикамья стали чаще обращаться на портал «Управляем вместе»

Количество обращений жителей Прикамья на портал "Управляем вместе" увеличилось почти в 2 раза. По данным регионального Министерства информационного развития и связи, за прошедший год на сайте было опубликовано более 49 тыс. сообщений. По обращениям жителей было решено 38 тыс. проблем – на 18 тыс. больше, чем в 2020 году: устранено свыше 2,5 тыс. ям и выбоин на дорогах, ликвидировано более 9 тыс. несанкционированных свалок, закрыто 1,5 тыс. люков, зимой очищено 8,7 тыс. участков дорог от снега и крыш от сосулек, устранено более 1,2 тыс. граффити.

Лидерами рейтинга территорий по работе с порталом стали город Пермь, Березниковский, Чайковский, Краснокамский, Лысьвенский, Чусовской, Верещагинский, Суксунский городские округа, Кудымкарский и Кочевский муниципальные округа, а также ЗАТО Звездный.

На сегодняшний день на портале зарегистрировано 154,5 тыс. пользователей. Для обратной связи с жителями на портале были открыты 24 новые проблемные темы, в том числе по нанесению дорожной разметки и содержанию дорожных знаков, состоянию ливневой канализации, неисправному освещению на придомовой территории, незаконным парковочным ограждениям во дворах, горячему питанию в учебных заведениях, несанкционированному размещению граффити, работе общественных туалетов, некачественному содержанию ледовых городков, нарушениям правил размещения пунктов проката спортивного инвентаря и пр. В рамках развития программы лояльности на портале был открыт магазин поощрений, где пользователи могут обменять баллы, полученные за проявленную в рамках проекта активность, на различные призы.В 2022 году команда проекта продолжит расширять список проблемных тем и категорий, доступных для обращений, а также развивать мобильное приложение. Напомним, на базе приложения «Управляем вместе» реализуется создание «Единого цифрового профиля жителя» – сервиса, который должен стать основным инструментом для жителей Прикамья. Планируется, что с его помощью появится возможность оплаты проезда и парковки, доступа к услугам дополнительного образования, регистрации на массовые мероприятия. Также «Единый цифровой профиль жителя» можно будет использовать при платном обслуживании в МФЦ и для получения онлайн-информации о статусе подключенных услуг и сервисов.