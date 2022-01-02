В Прикамье стартовала Декада спорта и здоровья

С 1 по 9 января 2022 года в муниципальных образованиях Пермского края запланированы различные турниры, семейные старты, комбинированные эстафеты. Мероприятия пройдут в рамках Декады спорта и здоровья, которая направлена на массовое привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом.В Прикамье 3 января в Верещагинском и Карагайском округах, селах Орда и Платошино Пермского района состоятся лыжные забеги, в которых смогут принять участие все желающие. На следующий день эстафету примут Березники, Усолье, Губаха и п. Сылва.Жители Верещагинского округа смогут посоревноваться в уличных состязаниях «Снежный праздник» 5 января, а также принять участие в лыжных стартах. Также будут проходить массовые соревнования по хоккею, волейболу, дворовому футболу.Декада спорта включает в себя и массовые катания на коньках и лыжах. Напомним, в Пермском крае работает 67 лыжных баз – 13 в Перми и 54 в городах края, 65 из них бесплатные. На большинстве из них предусмотрен прокат. Также работают 23 горнолыжные базы. На 22 из них организован прокат инвентаря.Для массового катания на коньках открыты 214 объектов. В территориях Пермского края 146 катков, из них 97 бесплатных. 73 ледовые площадки открыты для посещения со 2 января.В краевой столице работает 68 катков, из которых 48 бесплатных, 20 частично платных. Кроме того, в рамках проекта «Ледовый сезон» на крупных муниципальных катках организовано бесплатное катание в определенные дни и часы. Адреса катков, время их работы, стоимость и бесплатные часы катания можно уточнить на портале «Управляем вместе».Обращаем внимание, что допуск на объекты осуществляется только при наличии QR-кодов.