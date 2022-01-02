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В прокат вышел российский фильм «Чемпион мира»
В основе сюжета — легендарный матч за мировую шахматную корону 1978 года между действующим чемпионом мира из СССР Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Виктором Корчным. Матч до 6 побед проходил с 18 июля по 18 октября в филиппинском Багио.
В роли Корчного — Константин Хабенский, Карпова играет Иван Янковский. Перед съёмками актёр встретился со своим героем — знаменитым шахматистом. Иван Янковский, актёр: "Для меня очень важно было получить некое благословение от Анатолия Евгеньевича — он пожал мою руку, мы обнялись, и он доверил мне момент того, что я играю, благословил меня — отправил в этот путь".
Съёмки проекта стартовали в июле 2020 года, прерывались из-за пандемии и завершились весной 2021-го. Группа работала в Москве, Сочи, Сербии и Черногории. В фильме несколько напряжённых сюжетных линий, в том числи, и очень личные для шахматистов.
Виктор Добронравов, актёр: "Основной посыл — это любовь. Многослойная, многогранная любовь к Родине, женщине, любовь к отцу, любовь к игре. И что ты готов сделать, на что готов пойти ради игры и ради своей цели". Финальный матч Карпов — Корчной снимали в Колонном зале Дома Союзов, где он и проходил. В массовке даже участвовал фотограф, который работал там 47 лет назад! Решающей тогда стала 32-я партия: Анатолий Карпов одержал победу со счетом 6:5.
Юлия Плотникова, зритель: "Очень понравилась роль Ивана Янковского, как он исполнил Карпова. Весь фильм держала их партия, до последнего не был ясен исход. Очень удивил финал".
«Чемпион мира» - фильм для семейного просмотра. Старшее поколение вспомнит легендарный матч, а юные зрители, возможно, заинтересуются этой интеллектуальной игрой.
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