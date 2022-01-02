Управляющие компании Перми штрафуют за плохую уборку контейнерных площадок

Специалисты администраций районов еженедельно проводят обследование территории, ведут контроль за её содержанием, выявляют ненормативное состояние мест накопления отходов. За это предусмотрена административная ответственность.Как рассказали в администрации Мотовилихинского района Перми, за 2021 год составлено 654 протокола об административных правонарушениях. Управляющим организациям назначено наказание в виде 282 административных штрафов в размере 2,2 миллиона рублей, вынесено 282 устных замечания, 80 предупреждений, 20 административных протоколов прекращено.Так, ООО УК «Домком» оштрафована на 150 тысяч рублей, в отношении неё составлено 30 протоколов, УК «КОД» за 2021 год получили штрафы на сумму 60 тысяч рублей по 15 протоколам. На 50 тысяч рублей оштрафовано ООО «Сантехсервис», в отношении управляющей организации составлено 7 протоколов. Лидером по количеству протоколов и сумме штрафов стала УК «Мастер комфорта» – 40 протоколов и 225 тысяч рублей штрафов. По итогам рассмотрения 25 протоколов в отношении УК «ТехКомфорт» наложено штрафов на общую сумму 190 тысяч рублей.В Дзержинском районе за 12 месяцев на управляющие организации составлено 33 протокола за ненадлежащее содержание контейнерных площадок: на 20 обслуживающих организаций наложен штраф на общую сумму 300 тысяч рублей. Одним из наиболее распространенных нарушений является переполнение контейнеров, и отсека для крупногабаритного мусора, в ряде случаев не обеспечена чистота прилегающей территории.Как рассказали в администрации Ленинского района Перми, в ходе рейдов в декабре выписывались уведомления, управляющие организации оперативно устранили недочёты. В Кировском районе в декабре прошли рейды вместе с инспекцией государственного жилищного надзора, департаментом ЖКХ, районной администрацией, административно-технической инспекцией. Управляющие компании оперативно устранили нарушения, штрафы назначены не были.Обязанность по контролю нормативного содержания мест накопления твёрдых коммунальных отходов, их своевременного вывоза, проведению дератизационных мероприятий в подвальных помещениях многоквартирных домов, на территории контейнерных площадок возложена на управляющие организации (ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН и другие).В 2022 году обследование качества содержания территорий будет продолжено, сообщили в пресс-службе администрации Перми.