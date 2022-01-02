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Пермский реставратор новогодних игрушек собрал коллекцию Дедов Морозов
Никита Гилёв, реставратор: "Всё уже отваливается, но всё восстановим. Сейчас это самый большой экземпляр в моей коллекции. За триста рублей купил".Экспонаты находит по объявлению в интернете. Большинство из них в плачевном состоянии. Вот деревянный Дед Мороз Краснокамской фабрики 1989 года выпуска. На реставрацию может уйти несколько месяцев.
Никита Гилёв, реставратор: "Изготовлены из прессованных опилок, по типу ДСП, со временем краска у них облезла, где-то ДСП просто разбухло, смотря как они хранились. Это как старые друзья с детства. Они как живые, каждого достаёшь, про каждого всё помню". Вернуть игрушке первозданный вид у мастера также просят обычные пермяки. В том числе, для новогоднего подарка.
Брат Никиты и по совместительству коллега Семён Гилёв, говорит, декабрь — новогодняя пора. Традиционно ремонтирует шары, советские гирлянды, пятиконечные звезды.Новогодняя звезда сороковых годов. Скорее всего, сделана на военном производстве. Сегодня это уже раритет, за которым нужно следить и хранить.
Помимо игрушек для подарка на реставрацию приносят также семейные реликвии. Бабушкин комод или вот немецкая швейная машинка сороковых годов. Семён Гилев, реставратор: "Швейная машинка. Муж жене хотел подарок сделать. Во времена Второй мировой войны шили небольшие кожаные изделия. Что-то типа Зингера, только вариант на коленях".
А свой подарок в этом году братья уже получили. Весной выиграли в конкурсе. В наступившем 2022-м будут повышать квалификацию во Флоренции. Ну, а там, глядишь, и коллекция пополнится - итальянским Дедом Морозом.
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