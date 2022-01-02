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Празднование Нового года в Перми прошло спокойно
В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий. Вместо этого усилены ледовые локации в районах, а большинство новогодних мероприятий проходит в онлайн-формате.
Несмотря на отмену массовых мероприятий безопасность пермяков обеспечивали сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники.
В период новогодних каникул на набережной организовано дежурство спасателей, кроме того, в усиленном режиме работают сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы. В новогоднюю ночь на эспланаде дежурили бригады скорой помощи. В ночь с 31 декабря на 1 января во всех районах города наряды полиции патрулировали наиболее посещаемые жителями места, парки, скверы.
В новогоднюю ночь спасатели выезжали по звонкам пермяков 2 раза, в основном по бытовым причинам. Празднование Нового года прошло спокойно, грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
В новогодние каникулы все ледовые локации будут находиться под постоянным контролем сотрудников частных охранных организаций. Для информирования жителей о необходимости соблюдения противоэпидемических мер в ледовых городках установлены информационные штендеры с рекомендациями и инфографикой.
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