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Потепление в Прикамье будет недолгим
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Предварительно, 2 января может быть наиболее теплый день из тех шести-семи дней, на которые сейчас можно давать более-менее достоверный прогноз. Ожидаются слабые и умеренные снегопады. Температура воздуха может подняться до минус пяти градусов в южной части края. Далее ожидается арктическое вторжение, которое на севере края наверняка будет ощущаться уже 3 января, а вполне возможно, что и в центральных районах тоже. Оно будет сопровождаться резким снижением температуры, и предварительно ночь на 4 января, когда сформируется над Уралом арктический антициклон, ожидается самой холодной за всю эту зиму".
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