Новый год на свежем воздухе: в Перми работают 12 ледовых городков

В Перми нынче построено 12 ледовых городков – в каждом районе, и разработано сразу несколько новогодних маршрутов. Они украшены праздничной иллюминацией, поэтому чтобы не сбиться с пути, можно ориентироваться по ней.Новый год - это конечно, шумное, весёлое застолье, но не только! Конечно, это прогулки, на природу и по городу - ледовые городки нас ждут. У Дворца имени Солдатова стоит ёлка-красавица, есть и ледовый городок, небольшой и уютный. Это точка притяжения, много интересного можно посмотреть - например, фонтаны, которые работают летом, точно так же превратились в действующие арт-объекты - с одной стороны это лабиринт, с другой - некая трасса, где самых маленьких пермяков могут прокатить на ледянках. А ещё прежде, чем начинать веселиться, стоит обратить внимание на правила посещения ледовых городков. Их не особо много, но и немало, можно прочитать, вникнуть и идти в сам городок!В Перми гости из Ростова-на-Дону.Житель г. Ростов-на-Дону: "Мы за снегом приехали! А то мы в прошлом году всего два дня видели снег, и решили всю зиму быть в снегу!"Спросим у тех, кто постарше: Скажите, Новый год, насколько любимый праздник? Насколько любите не только дома посидеть, но и куда-нибудь сходить?Житель Перми: "С детьми обязательно погулять, как же без этого, это же дети, им же обязательно надо показать, да и самим интересно, вдохновение такое". А если у вас нет автомобиля, то путь в ледовый городок лежит, в том числе, и по аллее тихого Компроса - отличное место для прогулки, и пермяков здесь можно встретить не одних, они прогуливаются со своими четвероногими любимцами.И коли уж мы говорим про селфи, про фотографирование себя любимого, своих друзей, так вот - отличное место, можно сказать, это финал Компроса, и здесь «МиГ на взлёте» с таким вот красивым дополнением - Дедушка Мороз на самолёте устремляется вперёд. И здесь тоже можно встретить прогуливающихся пермяков, узнать, как же проводят они новогодние каникулы!- Предпочитаете не только дома сидеть?Житель Перми: "Конечно, нет, нет! Я вот прохожу по Компросу, мне очень нравится, как всё сделано. Уже второй год вот так красиво сделано, очень красиво, хочется и прогуляться!"И, конечно, на что хочется обратить внимание - на те же самые места, но только тогда, когда зажигаются городские огни и играют яркими красками, и аллея на тихом Компросе, и Дед Мороз на самолёте, в темноте оставляющий за собой шлейф огней. Ёлка в городке у ДК Солдатова, и очень высокая Снегурочка на Комсомольской площади.Вот Снегурочка при свете дня, вместе с первым человеком в космосе, Юрием Алексеевичем Гагариным. Если с этой точки смотреть, Снегурочка создаёт такую интересную композицию, как будто вдвоём они поздравляют всех с Новым 2022 годом. И хочется пожелать всем только самого хорошего!