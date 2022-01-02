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В лесах Перми можно покормить птиц и прогуляться по экологическим тропам →
Новый год на свежем воздухе: в Перми работают 12 ледовых городков
В Перми гости из Ростова-на-Дону.
Житель г. Ростов-на-Дону: "Мы за снегом приехали! А то мы в прошлом году всего два дня видели снег, и решили всю зиму быть в снегу!"
Спросим у тех, кто постарше: Скажите, Новый год, насколько любимый праздник? Насколько любите не только дома посидеть, но и куда-нибудь сходить?
Житель Перми: "С детьми обязательно погулять, как же без этого, это же дети, им же обязательно надо показать, да и самим интересно, вдохновение такое". А если у вас нет автомобиля, то путь в ледовый городок лежит, в том числе, и по аллее тихого Компроса - отличное место для прогулки, и пермяков здесь можно встретить не одних, они прогуливаются со своими четвероногими любимцами.
И коли уж мы говорим про селфи, про фотографирование себя любимого, своих друзей, так вот - отличное место, можно сказать, это финал Компроса, и здесь «МиГ на взлёте» с таким вот красивым дополнением - Дедушка Мороз на самолёте устремляется вперёд. И здесь тоже можно встретить прогуливающихся пермяков, узнать, как же проводят они новогодние каникулы!
- Предпочитаете не только дома сидеть?
Житель Перми: "Конечно, нет, нет! Я вот прохожу по Компросу, мне очень нравится, как всё сделано. Уже второй год вот так красиво сделано, очень красиво, хочется и прогуляться!"И, конечно, на что хочется обратить внимание - на те же самые места, но только тогда, когда зажигаются городские огни и играют яркими красками, и аллея на тихом Компросе, и Дед Мороз на самолёте, в темноте оставляющий за собой шлейф огней. Ёлка в городке у ДК Солдатова, и очень высокая Снегурочка на Комсомольской площади.
Вот Снегурочка при свете дня, вместе с первым человеком в космосе, Юрием Алексеевичем Гагариным. Если с этой точки смотреть, Снегурочка создаёт такую интересную композицию, как будто вдвоём они поздравляют всех с Новым 2022 годом. И хочется пожелать всем только самого хорошего!
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В Перми начали курсировать новые автобусные маршруты
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