В Перми начали курсировать новые автобусные маршруты

1 января в Перми на линию вышли два новых автобусных маршрута: №8 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый» и №13 «Песьянка – улица Милиционера Власова – Комсомольская площадь», также по новому маршруту начал курсировать автобус №63 «микрорайон Крохалева – площадь Дружбы».

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что новый автобусный маршрут №8 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый» следует по улицам Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Белинского, через площадь Карла Маркса, затем по улице Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, улицам Ушинского, Аркадия Гайдара и Юрша. Это позволяет жителям микрорайонов Крохалева и Краснова добираться до медицинских учреждений, расположенных на улицах Соловьева и Чернышевского.

Маршрут следования автобуса №13 «Песьянка – улица Милиционера Власова – Комсомольская площадь» пролегает по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко и Сибирской (с разворотом на площади Карла Маркса). В обратном направлении — по улицам Белинского, с разворотом на Комсомольской площади и далее по улицам Белинского, Героев Хасана, Чкалова, Стахановской, Мира, шоссе Космонавтов. Запуск нового автобусного маршрута позволил обеспечить прямую связь деревень Песьянка и Хмели, шоссе Космонавтов, улицы Мира, а также таких крупных объектов, как школа олимпийского резерва «Олимпиец» и спортивного комплекса «Олимпия» с центральной частью города и, в частности, Комсомольской площадью.

Автобусный маршрут №63 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый» с 1 января 2022 года перенаправлен на улицу Лодыгина, далее по улицам Куйбышева, Белинского, через площадь Карла Маркса, по улицам Белинского, Сибирской, Революции, Средней дамбе, бульвару Гагарина, Крупской до крупного транспортно-пересадочного узла — площади Дружбы. Там пассажиры могут совершить пересадку и продолжить путь до Мотовилихинского или Орджоникидзевского районов.