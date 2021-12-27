В Кудымкаре у предпринимателя похитили более миллиона рублей
В ходе проверки стражи порядка установили, что неизвестные путем отжатия створки пластикового окна незаконно проникли в жилище потерпевшего, откуда из ящика компьютерного стола похитили два конверта с наличностью. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали мужчин, причастных к совершению преступления. Выяснилось, что ранее они работали у бизнесмена и знали о наличии у него денежных средств.
"Часть похищенных денег злоумышленники потратили по своему усмотрению. Впоследствии 33-летний фигурант, испугавшись разоблачения, сжег пачку денег, находящихся при нем, а оставшиеся купюры спрятал в поленнице на территории домовладения родственника", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Часть похищенной суммы, около пятисот тысяч рублей, полицейские изъяли и вернули предпринимателю.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее судимый 33-летний мужчина заключен под стражу, в отношении его 23-летнего знакомого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.
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