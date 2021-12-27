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В Перми горели автомобили
В воскресенье среди бела дня загорелся "Ларгус" в самом центре города на ул. Екатерининской. Предварительная причина ЧП - неисправность проводки. Как сообщают очевидцы, никто не пострадал.
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