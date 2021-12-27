В Лысьве порыв ветра уронил главную новогоднюю ёлку

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Согласно прогнозам синоптиков, сегодня температуру днем в Перми обещают в пределах минус 10-12 градусов, ночью — до минус 15. Сохранится облачная погода, временами не исключен снег.
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