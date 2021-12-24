В Перми стартовали рейды по местам продажи пиротехники

Госпожнадзор начал сезонную проверку точек торговли пиротехникой. Всего предстоит посетить около 100 мест реализации. Главное, на что обращают внимание - документы на продукцию и соблюдение правил безопасности при реализации.Старший инспектор отделения надзорной деятельности Александр Поляков проводит рейд в одном из пермских магазинов пиротехники. Проверяет условия хранения, наличие на упаковках инструкций, а также лицензии на каждый товар.Особое внимание — соблюдению правил пожарной безопасности. Запасные выходы должны быть открыты, огнетушители - исправны.Роман Горчаров, директор магазина пиротехники: "В торговом зале находится огнетушители, то есть в случае какого-либо возгорания мы нажимаем сигнализацию, вызываем пожарную охрану, при небольшом возгорании стараемся сами потушить и локализовать очаг". В этом году в перечне мест продажи пиротехники около ста торговых точек. До конца года сотрудникам полиции предстоит проверить каждую из них.Александр Поляков, старший инспектор отделения надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району: "Самые частые нарушения бывают — несоответствие эвакуационных выходов. Хранение пиротехнических изделий должно быть в отдельном помещении выгорожено специальными противопожарными перегородками".В департаменте общественной безопасности администрации города напоминают, приобретать пиротехнические изделия желательно в стационарных магазинах. Покупать товар с рук либо у посредников не рекомендуется, поскольку он может оказаться просроченным. Сама же продажа разрешена только лицам старше 16 лет. Простые правила безопасности необходимо соблюдать и во время запуска пиротехники. Выбирать необходимо открытые площадки вдали от парковок и жилых домов.Согласно технике безопасности, пиротехническое изделие необходимо установить на ровную поверхность, плотно укрепить снегом, поджечь фитиль и отбежать на расстояние от 10 до 50 метров в зависимости от класса опасности.Неправильное использование пиротехники может стать причиной пожаров. Если вы заметили, что пиротехника продается с нарушениями закона, об этом можно сообщить на Единый телефон доверия краевого ГУ МЧС по номеру (342) 210–45–67.