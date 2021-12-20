В следующем году в территориях Пермского края появятся 4 новых современных стадиона

В 2022 году в Прикамье при поддержке региональных властей в Чусовском городском округе и в с. Нердва Карагайского муниципального округа будут возведены новые плоскостные спортивные сооружения. Межшкольные стадионы расположатся рядом с общеобразовательными учреждениями. Их строительство планируется завершить к началу учебного года. Из краевого бюджета на эти цели выделено порядка 40 млн руб.Еще на двух объектах будет проведена масштабная реконструкция – это стадион «Парма» в Кудымкаре и городской стадион в Верещагино. На каждом спортивном сооружении планируется уложить новое футбольное покрытие с искусственной травой, смонтировать дренажную систему и обустроить резиновые беговые дорожки. На модернизацию стадионов в территории будет направлено по 30 млн руб.«В 2022 году строительство стадионов несколько сократится. Это связано с тем, что была значительно увеличена сумма, выделяемая из краевого бюджета на один объект. Теперь территория может получить до 30 млн руб. против предыдущих 17,5 млн руб. Данные средства позволяют муниципалитетам заявляться на реконструкцию уже полноразмерных футбольных стадионов. Две заявки уже одобрены», – пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.