В Перми состоялся краевой турнир по боксу среди юниоров

В зале бокса спорткомплекса "Прикамье" прошел 10-й краевой турнир среди юниоров. Стартам предшествовал учебно-тренировочный сбор к предстоящему в феврале Первенству Приволжского федерального округа. Так что, нынешние бои - лакмусовая бумажка готовности к ним прикамцев.

Михаил Кондряков, главный тренер сборной Пермского края по боксу: "После каждого сбора, необходимо, как говорим мы, боксёры, "подраться". Выплеснуть всё, что ты там накопил. И показать свои слабые, сильные стороны."

В Пермском крае подросло представительное поколение юниров. На турнире разыгрывают награды в 14 весах. На декабрьский турнир ежегодно приезжает делегация из Удмуртии. Поединки между соседями, условно называют матчевыми.

Олег Тимофеев, главный тренер сборной Удмуртской Республики по боксу: "Это хороший обмен опытом. Здесь и юноши, и юниоры и взрослые. И нам очень нравится сюда приезжать."

Уже 10 лет соревнования проходят как мемориал. Их посвящают памяти братьев Анатолия и Степана Михайловых.

Пётр Павлов, почётный президент федерации бокса Пермского края, Заслуженный тренер России, судья Международной категории АИВА: "Боксёрская династия. Сын Анатолия - Андрей- мастер спорта международного класса, в настоящее время тренер, ну, и соответственно племянник Стёпин. Организовывает уже в 10-ый раз матчевую встречу. Приезжают спортсмены из Удмуртии, может быть какие-то другие регионы. И всегда соревнования проходят на высоком организационном и спортивном уровне."

Честь Пермского края в ринге отстаивают воспитанники пермской и краснокамской школы бокса, представители Чернушки, Березников. Оттуда, в частности, победитель Первенства Европы Матвей Онянов. А завершится соревновательный сезон 2021 года уже скоро - традиционным Первенством среди юниоров на призы Нового года.