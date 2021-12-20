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Названы лучшие города Прикамья по продвижению комплекса ГТО
В Чусовом прошла конференция регионального оператора всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам года названы лучшие города Прикамья по продвижению ГТО - ими стали Соликамск, Чусовой и Лысьва.
Элина Данилова, руководитель центра тестирования ГТО в Чусовском ГО: "Мы- за дружбу. Мы дружим со всеми территориями, делимся опытом. Школа "Огонёк", тренерский состав, участвует всегда. Также, у нас есть 2 спортшколы по футболу - тоже ребята добиваются хороших успехов."В Чусовом представители муниципалитетов поделились опытом по продвижению комплекса, работе с социальными сетями и другим.
Александр Наумов, руководитель центра тестирования ГТО Пермского края: "Сегодня на территории Пермского края зарегистрированы 201072 участника комплекса ГТО. В 2021 году прирост составил 28 процентов от прошлого года, то есть это около 56 тысяч человек."
В марте центр «Путь к успеху» при поддержке краевого минспорта запустил проект «Марафон ГТО». В течении 5 месяцев в 11 территориях шли тренировки, в которых системно занимались около тысячи человек. Провели марафоны «Лето» и «Игры с ГТО». Участвовали во всероссийских фестивалях.
Василий Михайлов, представитель Чайковского городского округа: "Огромный опыт. Мы поняли, что на территории Российской Федерации огромное количество людней, которые занимаются систематически физической культурой и спортом. Мы зарядились энергией."
Узнать подробности о работе центров тестирования во всех территориях Пермского края можно на сайте gto59.ru.
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