← Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82
Названы лучшие города Прикамья по продвижению комплекса ГТО →
В Перми прошел финал чемпионата Прикамья по трековым гонкам
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82
Названы лучшие города Прикамья по продвижению комплекса ГТО →
|
14.12.2021 в 11:35
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 11:00
06.12.2021 в 11:33
03.12.2021 в 11:24
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
09.12.2021 в 16:31
03.12.2021 в 10:55
Пермяк получил 6 суток ареста за неоднократное нарушение масочного режима
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Когда завершится строительство детской поликлиники в микрорайоне Разгуляй?
В Пермской городской Думе пройдет последнее в этом году пленарное заседание
Пермский край примет участие в пятом этапе госпрограммы туристического кешбэка
Названы центры культуры Пермского края в 2022 году
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.12.2021
График работы пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю
В следующем году в территориях Пермского края появятся 4 новых современных стадиона
В Перми состоялся краевой турнир по боксу среди юниоров
Названы лучшие города Прикамья по продвижению комплекса ГТО
В Перми прошел финал чемпионата Прикамья по трековым гонкам
В Пермском театре оперы и балета замахнулись на "Фауста"
Новый каток на набережной в Перми откроется 25 декабря
Какие вопросы можно решить при постоянном депутатском контроле?
В Перми реконструировали старинный лифт в знаменитом "Доме ученых"
Пермские баскетболисты одержали победу над «Астаной»
В Пермском крае открываются несколько новых модельных библиотек
Лестничество объявило цены на живые ели
РЭО ГИБДД сегодня работает в обычном режиме
В Индустриальном и Ленинском районах Перми построят многоквартирные дома
В Перми начали сносить павильоны авторынка на Островского
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82
Энергетики разместили на подъездах списки должников за тепло и горячую воду
Сроки капремонта школы №21 определят не раньше февраля
В Лысьве при модернизации системы водоснабжения установлен рекорд России
Убрать за пять часов. Как в районах Перми контролируют уборку снега?
В Кизеле водитель фуры признан виновным в смертельном ДТП
Этой зимой в Пермском крае для занятий массовыми видами спорта откроется около 300 объектов
На заседании краевого правительства обсудили систему обращения с ТКО
Краевой Минздрав опроверг информацию об организации обязательного обсерватора для прибывающих из других стран
В большей части Индустриального района перебои с водоснабжением из-за коммунальной аварии
Добавить комментарий: