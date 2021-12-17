Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82

Как рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, застройщику ООО «Школа на Холмогорской» выдано разрешение на строительство нового корпуса средней общеобразовательной школы №82. Общая площадь составит 14 217 кв. метров, в школе будет 5 этажей (в том числе 1 подземный).Планируется, что в школе на улице Холмогорской будут учиться ребята с 5-го по 11-й класс. В ней будут созданы оптимальные условия для профориентации и самоопределения подростков – открыты предметные классы, в том числе для занятий по IT и музыке, а также помещения для уроков труда, хореографический зал, 2 кабинета робототехники, HI-TECH центр с радиоузлом, студия изобразительного искусства, школьный музей. Школа будет рассчитана на 1050 мест.Напомним, строительство школы №82 запланировано в рамках концессионных соглашений между ООО «Сберинфра» и министерством образования и науки Пермского края. Для Перми и Пермского края это первая концессия в сфере образования.К реализации проекта концессионер планирует приступить уже в декабре этого года. Предполагается, что школа будет сдана в 2022 году.