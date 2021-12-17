Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82
Планируется, что в школе на улице Холмогорской будут учиться ребята с 5-го по 11-й класс. В ней будут созданы оптимальные условия для профориентации и самоопределения подростков – открыты предметные классы, в том числе для занятий по IT и музыке, а также помещения для уроков труда, хореографический зал, 2 кабинета робототехники, HI-TECH центр с радиоузлом, студия изобразительного искусства, школьный музей. Школа будет рассчитана на 1050 мест.Напомним, строительство школы №82 запланировано в рамках концессионных соглашений между ООО «Сберинфра» и министерством образования и науки Пермского края. Для Перми и Пермского края это первая концессия в сфере образования.К реализации проекта концессионер планирует приступить уже в декабре этого года. Предполагается, что школа будет сдана в 2022 году.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Энергетики разместили на подъездах списки должников за тепло и горячую воду
Сроки капремонта школы №21 определят не раньше февраля
В Лысьве при модернизации системы водоснабжения установлен рекорд России
Убрать за пять часов. Как в районах Перми контролируют уборку снега?
В Кизеле водитель фуры признан виновным в смертельном ДТП
Этой зимой в Пермском крае для занятий массовыми видами спорта откроется около 300 объектов
На заседании краевого правительства обсудили систему обращения с ТКО
Краевой Минздрав опроверг информацию об организации обязательного обсерватора для прибывающих из других стран
В большей части Индустриального района перебои с водоснабжением из-за коммунальной аварии
Названы самые популярные новогодние подарки от «Ростелеком»
Добавить комментарий: