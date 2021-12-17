Энергетики разместили на подъездах списки должников за тепло и горячую воду

:Сегодня, 9 декабря, в рамках рабочего визита в Прикамье председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с текущим состоянием Пермской краевой клинической инфекционной больницы, а также совместно с губернатором Дмитрием Махониным, министром здравоохранения РФ Валерием Мурашко и другими членами федерального Правительства, обсудил перспективы ее развития. Напомним, краевыми властями разработан проект строительства нового корпуса инфекционной больницы в Индустриальном районе Перми на ул. Космонавта Леонова, 84. Она будет рассчитана на 232 койки и будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, а также административно-хозяйственные помещения и кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Строительные работы планируется начать в 2022 году. По словам губернатора Дмитрия Махонина, частично проект обеспечен финансированием, но для завершения всех работ в срок необходимо, в том числе федеральное софинансирование в размере 1 млрд руб. Михаил Мишустин пообещал оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы. «Я думаю, мы совместными усилиями всё сделаем для того, чтобы это замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла наконец оказывать на высоком уровне услуги», – сказал Михаил Мишустин.