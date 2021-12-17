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Энергетики разместили на подъездах списки должников за тепло и горячую воду
Приготовили коммунальщики и приятный бонус - если до конца года оплатить тепловую квитанцию за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь и при этом не иметь задолженности, то не только спишут все пени, но и есть реальный шанс получить один из подарков от компании. Розыгрыш проведут до конца февраля среди добросовестных плательщиков в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском.
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