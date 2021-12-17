Сроки капремонта школы №21 определят не раньше февраля

О сроках капитального ремонта школы №21 на ул. Сибирской в Перми станет известно не ранее февраля. Об этом сообщили сегодня в департаменте образования администрации города.Напомним, решение о временном закрытии школы посреди учебного года было принято после проведения обследования здания, попадающего в зону влияния строительства малой сцены Пермского ТЮЗа. По рекомендациям экспертов уже в начале 2022 года школу законсервируют, чтобы не допустить разрушений. В январе-феврале будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Затем, после согласования проекта с Центром охраны памятников, поскольку здание школы имеет архитектурную ценность, будут названы сроки проведения работ.Учебный процесс с января 2022 года будет организован в двух других школах в центре Перми.Виктория Петухова, пресс-секретарь департамента образования администрации г. Перми: "До окончания этого учебного полугодия, то есть, до новогодних каникул, учащиеся продолжат посещать занятия в школе №21. После Нового года, начиная с третьей четверти, они будут распределены по другим школам - учащиеся с 1 по 4 классы продолжат обучение на базе школы №28, а учащиеся с 5 по 11 классы на базе школы №61."