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Сроки капремонта школы №21 определят не раньше февраля
Напомним, решение о временном закрытии школы посреди учебного года было принято после проведения обследования здания, попадающего в зону влияния строительства малой сцены Пермского ТЮЗа. По рекомендациям экспертов уже в начале 2022 года школу законсервируют, чтобы не допустить разрушений. В январе-феврале будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Затем, после согласования проекта с Центром охраны памятников, поскольку здание школы имеет архитектурную ценность, будут названы сроки проведения работ.
Учебный процесс с января 2022 года будет организован в двух других школах в центре Перми.
Виктория Петухова, пресс-секретарь департамента образования администрации г. Перми: "До окончания этого учебного полугодия, то есть, до новогодних каникул, учащиеся продолжат посещать занятия в школе №21. После Нового года, начиная с третьей четверти, они будут распределены по другим школам - учащиеся с 1 по 4 классы продолжат обучение на базе школы №28, а учащиеся с 5 по 11 классы на базе школы №61."
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