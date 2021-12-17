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В Лысьве при модернизации системы водоснабжения установлен рекорд России
«Специалистами книги рекордов России в ходе работ было зафиксировано наше инженерное достижение по наибольшей длине подземного перехода под водоемом с протяжной трубы диаметром более 300 мм методом горизонтально направленного бурения», – рассказал представитель подрядной организации.
Запуск водовода повысил надежность водоснабжения для порядка 8 тыс. жителей частного сектора города. На эти цели из источников финансирования трех уровней направлено около 187 млн руб. При этом 95% суммы направлено из федерального бюджета, оставшиеся 5% – средства регионального и муниципального.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов на территории региона, которые стали участниками проекта «Чистая вода», входящего инициированный президентом России нацпроект «Жилье и городская среда». В список включены проекты 11 муниципалитетов Прикамья. После их реализации качество снабжения питьевой водой улучшится для 357 тыс. жителей региона. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2,2 млрд руб.
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